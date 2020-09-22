Пьяная многодетная мать набросилась на сотрудницу ИДН в Гомеле

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле пьяная многодетная мать набросилась на сотрудницу ИДН. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Происшествие случилось 19 сентября в Железнодорожном районе областного центра, после того как учительница традиционно посетила семью первоклассника. Педагог застала мать мальчика дома в сильном алкогольном опьянении, о чем сообщила в милицию.

Правоохранители не оставили это без внимания, ведь у женщины на содержании трое малолетних детей, самому младшему всего восемь месяцев. Гомельчанка воспитывает ребят одна, все они от разных мужчин, с последним идет бракоразводный процесс.

В общежитие пришла комиссия: представители школы, поликлиники и милиции. Хозяйка встретила их агрессивно: вытолкала в коридор и пыталась с детьми выйти на улицу. Затем она набросилась на инспектора, ударив ее примерно 10 раз руками и ногами. В итоге горожанку задержали.

Следователи возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел.

Сейчас двое детей находятся в областном социально-педагогическом центре, а самый маленький в больнице. Решение об их судьбе примет комиссия по делам несовершеннолетних. Ранее старший ребенок женщины уже попадал в этот центр из-за асоциального поведения матери.

В Гомельской области за шесть месяцев этого года из семей в социально опасном положении забрали 129 детей. "К такой мере приходится прибегать, когда невозможно достучаться до разума родителей, которые продолжают вести аморальный образ жизни, злоупотребляют спиртным, жестоко обращаются с ребенком, ставя под угрозу его жизнь и здоровье", - констатировали в МВД.-0-