Пьяная сельчанка разбила стекло входной двери в здании милиции в Гомеле

19 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Пьяная жительница деревни Уза Гомельского района разбила стекло входной двери в здании милиции в областном центре, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

В оперативно-дежурную службу второго городского отделения милиции Железнодорожного РОВД Гомеля 18 октября позвонил администратор развлекательного заведения и сообщил, что пара отдыхающих отказывается оплатить счет за ужин. По адресу выехали милиционеры. Оказалось, что 29-летний гомельчанин и 37-летняя жительница деревни Уза остались недовольны суммой в счете. Пьяную пару доставили в отделение милиции.

Молодой человек, осознав, что заплатить все же придется, согласился с претензией кафе. Пока с ним общался участковый инспектор, женщину попросили выйти в холл и подождать приятеля. "Вначале она согласилась и вела себя вполне пристойно. Но вскоре ее поведение изменилось. Возмущаясь и громко матерясь, она подошла к закрытой двери и вместо того, чтобы нажать на кнопку вызова дежурного, ударила кулаком в стекло, оно разбилось", - рассказали в отделении информации и общественных связей.

По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. В УВД добавили, что фигурантка нигде не работает, более 100 раз привлекалась к административной ответственности за различные правонарушения, неоднократно проходила курс принудительного лечения от алкоголизма в ЛТП.-0-