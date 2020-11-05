Пьяная женщина-водитель оказала сопротивление сотрудникам ГАИ в Гродно

5 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно нетрезвая женщина-водитель попыталась скрыться от инспекторов, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.

Сегодня около 14.00 в дежурную часть ГАИ позвонил очевидец и сообщил о, возможно, нетрезвом водителе "Дэу". Инспекторы оперативно выдвинулись в указанный район и на выезде с Румлевского моста остановили легковушку.

"За рулем находилась женщина 1983 года рождения с признаками опьянения. В какой-то момент она попыталась скрыться, в этом ей начал помогать пассажир. Поскольку сотрудникам ГАИ было оказано сопротивление, обоих участников дорожного движения задержали", - рассказали в Госавтоинспекции региона.

Медицинское освидетельствование подтвердило подозрение. В организме водителя было почти 1,2 промилле алкоголя.

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