Пьяная жительница Браславского района порезала лицо девушке

3 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Пьяная жительница Браславского района порезала лицо незнакомой 25-летней девушке, которая пришла на помощь соседке, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

По предварительной информации, вместе с мужем и друзьями 23-летняя жительница района проводила время в кафе. Во время застолья она вышла на улицу и отправилась блуждать по Браславу. Девушка остановилась возле одного из частных домов и неожиданно стала стучаться в двери. Внутри находилась 70-летняя пенсионерка, которая не пустила незнакомку к себе. Отказ привел подозреваемую в ярость: девушка повредила два оконных стекла и забралась в дом. На шум сбежались соседи, которые попытались успокоить гостью. Сельчанка схватила лежавший на столе нож и стала им размахивать. В результате она поранила лицо 25-летней девушке, которая пришла на выручку соседке.

Успокоить разбушевавшуюся смогли только сотрудники милиции, которые прибыли на место происшествия. Экспертиза показала, что девушка была пьяна - у нее обнаружено почти 1,3 промилле алкоголя.

Официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько добавила, что в отношении 23-летней жительницы Браславского района возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.339 (особо злостное хулиганство) УК. Назначены экспертные исследования, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.-0-