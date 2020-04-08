Пьяная жительница Лунинца угнала легковушку и попала в ДТП

8 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинце пьяная 30-летняя женщина угнала легковой автомобиль и попала в аварию, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт МВД.

Житель райцентра приехал на автомобиле Audi к своему товарищу. Припарковался во дворе и пошел в гости, а машину оставил открытой. В это время в соседнем доме отдыхала компания молодых людей. Когда спиртное закончилось, сходить за добавкой вызвалась одна из участниц застолья. Увидев незапертое авто, она решила добраться до магазина за рулем.

"Водительских прав и навыков вождения у угонщицы не было. Через полкилометра она не справилась с управлением, врезалась в столб и съехала в кювет. Там ее и нашли сотрудники ГАИ, к которым успел обратиться хозяин похищенной иномарки", - рассказали в МВД.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело.-0-