Пьяная жительница Верхнедвинского района с кулаками напала на милиционеров

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Верхнедвинском районе пьяная женщина ударила сотрудника милиции. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

"46-летняя жительница Верхнедвинского района, распивая в компании сестры спиртные напитки, вызвала милицию и стала оскорблять правоохранителей. Сотрудники РОВД несколько раз сделали сельчанке и ее родственнице замечание и предупредили об их противоправном поведении. В ответ женщина не успокоилась и с кулаками напала на милиционеров", - рассказали в УВД.

В результате участковый получил удар рукой в лицо, а сотруднику ГАИ она испортила форменное обмундирование. Как позже было установлено, в момент совершения нападения в крови женщины было 2,4 промилле алкоголя.

Следователями дана правовая оценка действиям сельчанки. В отношении нее возбуждено уголовное дело.-0-