Пьяного бесправника в Орше остановила стрельба по колесам

31 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сегодня ночью в Орше пьяный водитель без прав пытался скрыться от сотрудников ДПС, которые смогли остановить нарушителя, прострелив колеса авто. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Сообщение о нарушителе поступило в Оршанское РУВД ночью 31 января. Вблизи д.Антоновка на трассе Витебск - Гомель - граница Украины водитель "Фольксваген Гольф" проигнорировал неоднократные требования ГАИ и попытался скрыться.

Для остановки транспортного средства инспекторы ДПС использовали оружие.

За рулем иномарки находился 33-летний житель д.Пугляи. Визуально сотрудники ГАИ определили у него признаки опьянения, что подтвердилось результатами медосвидетельствования: концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила более 2 промилле.

В отношении водителя составлено несколько административных протоколов, в том числе за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

"За минувший год задержано более 17,5 тыс. водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. По их вине произошло 282 ДТП, в которых 82 человека погибли и 325 травмированы", - отметили в УГАИ.-0-