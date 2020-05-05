Пьяного бесправника задержали в Гомеле

5 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Инспекторы ГАИ УВД Гомельского облисполкома задержали пьяного бесправника. Такую информацию разместила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

Госавтоинспекторы 4 мая около 00.40 заметили на дороге в Новобелицком районе областного центра ВАЗ, который вилял из стороны в сторону. Требование остановиться водитель проигнорировал, попытался скрыться и вскоре оказался в тупике. Бросив автомобиль, мужчина стал убегать, однако его задержали.

Нарушителем оказался 26-летний гомельчанин, не имеющий права управления транспортным средством. Как сообщили в ГАИ, результаты медосвидетельствования мужчины показали более 1 промилле алкоголя. На водителя составили административные протоколы, в том числе за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Правовую оценку действиям гомельчанина дадут следователи.-0-