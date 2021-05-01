1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяного бесправника задержали в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сегодня около 05.30 на пересечении ул.Слободская с ул.Громова 19-летний водитель автомобиля "Ауди" проигнорировал требования сотрудников ГАИ об остановке транспортного средства и попытался скрыться.

Инспекторы начали преследование. В районе дома №2 по Меньковскому тракту иномарку нарушителя удалось заблокировать служебными автомобилями. Но это не остановило молодого человека. Протаранив машину правоохранителей, он попытался скрыться в лесополосе. Однако, не справившись с управлением, въехал в дерево. После чего нарушитель бросил "Ауди" и убежал с места ДТП.

В ходе разыскных мероприятий милиционеры задержали водителя. При проведении освидетельствования в его организме обнаружено 0,52 промилле алкоголя. Кроме того, установлено, что молодой человек лишен права управления транспортным средством, а также ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за вождение без прав.-0-