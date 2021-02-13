Пьяного бесправника задержали в Минске в результате погони

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяного бесправника задержали в Минске. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Около полуночи наряд Первомайского отдела охраны столицы обратил внимание на "Жигули". Машина ехала очень медленно, петляла, временами ускорялась. Милиционеры решили убедиться, все ли в порядке: на светофоре направились к авто, однако оно резко ускорилось", - рассказала пресс-секретарь.

Началась погоня, во время которой водитель игнорировал требования сотрудников об остановке. Он неоднократно выезжал на встречную полосу и подрезал попутный транспорт.

В итоге с помощью еще одного наряда охраны преследуемый автомобиль удалось заблокировать - тот съехал в кювет. За рулем в состоянии алкогольного опьянения находился 37-летний могилевчанин (не имел права управления).

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за вождение без прав и в нетрезвом виде. Фигурант судим за кражи, а также неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе по линии ГАИ.-0-