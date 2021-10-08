Пьяного дальнобойщика задержали в Березовском районе

8 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березовском районе сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяного водителя грузовика, сообщила БЕЛТА старший инспектор группы по агитации и пропаганде управления ГАИ УВД Брестского облисполкома Наталия Милюкова.

Вечером 6 октября инспекторы ГАИ дежурили на трассе М1. Их внимание привлек грузовой автомобиль DAF с полуприцепом, который ехал в сторону Бреста. За рулем оказался 46-летний брестчанин. У него было 1,7 промилле алкоголя. На водителя составили административный протокол за пьяное вождение, а его автомобиль поместили на штрафплощадку.

"В последнее время участились случаи, когда дальнобойщики грубо нарушают правила дорожного движения. Они не соблюдают скоростной режим, неправильно паркуют свои автомобили, во время движения разговаривают по мобильному телефону и не используют ремни безопасности. Но самое страшное, когда водители большегрузов не прочь сесть за руль в нетрезвом состоянии", - обратила внимание Наталия Милюкова.

В ГАИ напомнили, что за вождение в нетрезвом виде (от 0,3 до 0,8 промилле) предусмотрено лишение прав на три года и штраф в размере 100 базовых величин. Если степень опьянения выше 0,8 промилле, то взыскание увеличивается до 200 БВ с лишением права управления сроком на пять лет.-0-