30 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Пьяного мотоциклиста задержали в Дрибинском районе, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

В воскресенье, 28 марта, в Дрибинском районе вблизи деревни Темный Лес в поле зрения экипажа ГАИ попал мотоциклист без шлема. Сигнал инспектора об остановке водитель мотоцикла проигнорировал и продолжил движение. Двигаясь по проселочной дороге, преодолевая весеннее бездорожье, мотоциклист пытался уйти от преследования. "Выскочив на мотоцикле на поле, он продолжил движение в направлении лесного массива. Добравшись до леса, бросил свой мотоцикл и побежал к трассе, где его дожидались приятели", - рассказали в ГАИ.

Мотоцикл был обнаружен инспекторами ГАИ в лесу и отправлен на штрафстоянку. Сам же владелец транспортного средства был установлен довольно быстро - ранее он уже имел проблемы с законом: нарушитель не имеет водительского удостоверения и никогда его не получал. Меньше года назад он был привлечен к административной ответственности за управление авто в нетрезвом состоянии.

"Вероятно, мужчина испугался очередного крупного штрафа и пытался его избежать. Медицинское освидетельствование показало 1,4 промилле алкоголя в выдыхаемом им воздухе", - отметили в ГАИ.-0-