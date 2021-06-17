Пьяного скутериста без прав задержали под Гродно

17 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе задержали пьяного водителя скутера. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Наряд ГАИ нес службу в агрогородке Индура. Инспекторы обратили внимание на водителя скутера, который ехал без шлема. "Во время разговора они заметили у 35-летнего водителя признаки опьянения. Медицинское освидетельствование это подтвердило - 2,4 промилле алкоголя", - рассказали в ГАИ.

На нарушителя составили протокол об административном нарушении и вынесли четыре постановления: за езду без шлема, отсутствие страховки, регистрации, а также права на управление.

Выяснилось, что мужчина приехал в Индуру из соседней деревни, чтобы заклеить камеру в колесе от телеги. Для этого взял скутер у соседа. До поездки он выпил полбутылки водки.-0-