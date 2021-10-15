Пьяного таксиста в Могилеве ГАИ пришлось останавливать со стрельбой

15 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве ГАИ пришлось со стрельбой останавливать пьяного таксиста. Об этом БЕЛТА сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Вечером 14 октября на ул.Менжинского наряд ГАИ остановил Lada Vesta. Водитель заблокировал двери, отказался выйти и предъявить документы, на предупреждения о применении физической силы и спецсредств не реагировал. Тогда инспекторы разбили боковое стекло и попытались вытащить мужчину, однако тот нажал на педаль газа. Через несколько минут погоня за нарушителем закончилась выстрелом по колесу и остановкой автомобиля.

За рулем находился 57-летний могилевчанин. Заключение медосвидетельствования показало, что мужчина был пьян - 1,5 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В отношении задержанного составлено несколько протоколов. Ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности.-0-