Пьяного таксиста задержали в Минске

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяного таксиста с 3,2 промилле задержали в Минске, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Днем 31 мая в милицию позвонил мужчина и сообщил, что на ул.Космонавтов автомобилем такси, похоже, управляет нетрезвый водитель. При этом очевидец продолжал ехать вслед за машиной, а о передвижениях сообщал сотрудникам ГАИ Московского РУВД.

"По предварительной информации, к моменту прибытия госавтоинспекторов таксист в одном из дворов въехал в припаркованный "Пежо" и попытался продолжить движение. Однако экипаж ГАИ задержал его и доставил на медицинское освидетельствование. Оно показало 3,2 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе", - рассказали в ГУВД.

В отношении 32-летнего водителя составлены административные протоколы, в том числе за многочисленные нарушения ПДД и управление автомобилем в состоянии опьянения.-0-