Пьяного водителя останавливали со стрельбой в Брестском районе

19 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе пьяного водителя сотрудники ГАИ задерживали со стрельбой. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Вечером 18 апреля в агрогородке Большие Мотыкалы инспектор ГАИ подал сигнал об остановке водителю Nissan Primera, однако мужчина попытался скрыться. Во время погони он неоднократно игнорировал требования сотрудников. На трассе Р16 Тюхиничи - Высокое - граница Польши к преследованию присоединились еще четыре наряда. В итоге нарушителя пришлось останавливать выстрелами: предупредительным в воздух и по колесам. За рулем машины оказался 24-летний житель Брестского района. Водитель был пьян - 1,9 промилле.

В отношении молодого человека составлено несколько административных протоколов, в том числе за пьяное вождение и езду без прав. Ранее он привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения.

В Брестской области с начала года за управление транспортом в нетрезвом виде задержаны 573 человека, за езду без прав - 1860.-0-