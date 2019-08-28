Пьяного водителя такси задержали в Гродно

28 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно задержали пьяного водителя такси. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Задержать нарушителя помог неравнодушный житель города. Мужчина вечером 27 августа обратил внимание не странные маневры автомобиля такси: "Шкода" ехала по парковке у магазина по ул.Соломовой виляя, потом авто наскочило на бордюрный камень.

"Из машины вышел шатающийся водитель. Очевидец тут же позвонил в милицию. Водитель же сел в такси и попытался уехать, однако вскоре был задержан", - рассказали в ГАИ.

За рулем находился мужчина 1979 года рождения. Содержание алкоголя в организме нарушителя составило 2,2 промилле. Он пояснил, что распивал спиртное вместе с соседом в машине. Потом решил съездить в магазин.

Сейчас проводится проверка по факту допуска водителя такси к участию в перевозках пассажиров. В ГАИ рассказали, что это не первый подобный случай в Гродно за последние дни. В ночь на 22 августа пьяный таксист приехал на вызов. Его также задержали благодаря звонку очевидцев.-0-