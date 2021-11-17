Пьяную таксистку задержали в Брестском районе

17 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе сотрудники ГАИ задержали пьяную женщину за рулем такси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областную Госавтоинспекцию.

Инспекторы вечером дежурили в агрогородке Мухавец. Их внимание привлек автомобиль такси, который ехал навстречу с включенным дальним светом фар. За рулем была 38-летняя брестчанка, от которой резко пахло алкоголем. Сотрудники ГАИ предложили женщине пройти медосвидетельствование: в парах выдыхаемого воздуха было 1,6 промилле.

По словам водителя, она рано утром выпила пива и легла спать. Проснувшись, чувствовала себя хорошо и вышла на работу.

В отношении брестчанки за пьяное вождение составлен административный протокол. Автомобиль такси помещен на штрафплощадку.-0-