Пьяные подростки разбили окна в минской школе

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пьяные подростки арматурой разбили окна в школе. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел вечером 30 октября в столичной школе №59 по ул.Лидской. Неизвестные повредили стекла шести оконных рам на первом этаже.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что двое подростков 16 и 17 лет после битья стекол внизу поднялись по пожарной лестнице на крышу учебного заведения и повредили вентиляционную шахту, кондиционер и другие стекла. Все это они сняли на свой телефон. По их словам, на эти действия их толкнуло чрезмерное употребление алкоголя.

Задержанные не являются учащимися этой школы. Материалы проверки переданы следователям для дачи правовой оценки действиям несовершеннолетних. Ранее подростки не привлекались к уголовной ответственности.-0-