Пьяные водители перевозили малолетних детей в Бресте

9 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сотрудники Госавтоинспекции задержали на выходных двух пьяных водителей, которые перевозили малолетних детей, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.

7 ноября около 17.25 на ул.Дворникова внимание инспекторов привлек автомобиль "Мазда", который ехал виляя. В салоне было пять человек, в том числе двухлетний ребенок, который сидел на руках у одного из пассажиров. В машине был резкий запах алкоголя, в том числе он исходил от 26-летнего водителя. Освидетельствование брестчанина показало 2,2 промилле в выдыхаемом воздухе.

Вечером 8 ноября на ул.17 Сентября сотрудники ГАИ остановили автомобиль "Хундай". Водитель перевозил пятилетнего ребенка, нарушая правила, автомобиль был технически неисправен. В выдыхаемом воздухе 34-летнего брестчанина обнаружено 2,4 промилле алкоголя.

В УВД напомнили, что за управление машиной в состоянии опьянения предусмотрен штраф от 50 до 100 базовых величин с лишением водительских прав на три года. Повторное правонарушение в течение года влечет уголовную ответственность и специальную конфискацию авто.-0-