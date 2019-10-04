Пьяный автослесарь СТО в Барановичах угнал машину клиента и попал в ДТП

4 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Автослесарь станции техобслуживания в Барановичах угнал автомобиль клиента и попал в дорожно-транспортное происшествие, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.

В дежурную часть Барановичского ГОВД 30 сентября около 2.00 позвонил оператор одной из АЗС города. Он рассказал, что на территории заправки произошло ДТП с участием Audi 100. На место вызова выехал сотрудник ГАИ. Как выяснилось, за рулем легковушки находился ранее судимый местный житель 1996 года рождения, прав управления транспортными средствами у него не было. По внешним признакам молодой человек был пьян. Это подтвердило медицинское освидетельствование: 1,6 промилле в парах выдыхаемого воздуха.

Бесправник не является владельцем автомобиля. Он автослесарь в СТО, куда на днях обратился житель Минской области для ремонта своей Audi. Работник без спросу взял ключи от чужой иномарки.

Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.1 ст.214 УК (угон транспортного средства). Фигурант задержан.-0-