Пьяный бесправник и его пассажир пострадали при ДТП в Мостовском районе

15 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В пьяном ДТП под Мостами пострадали два человека, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла около полуночи 14 сентября. "Сааб" под управлением 35-летнего водителя двигался в сторону деревни Новоселки. В какой-то момент мужчина не справился с управлением - легковушка вылетела с дороги и врезалась в дерево.

"В результате ДТП травмы получили два человека. Водителя с открытой ЧМТ и повреждениями шейного отдела позвоночника госпитализировали в реанимацию, пассажир с переломом голени доставлен в хирургическое отделение Мостовской ЦРБ", - рассказали в ГАИ региона.

Выяснилось, что мужчина за рулем был пьян и не имел водительского удостоверения. Он 78 раз привлекался к административной ответственности, в том числе за езду без прав и в нетрезвом виде.-0-