Пьяный бесправник на мопеде въехал в автомобиль ГАИ в Гомельском районе

28 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе бесправник в состоянии алкогольного опьянения на мопеде въехал в патрульный автомобиль, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

В поселке Янтарный вечером 27 августа инспектор ДПС обратил внимание на мопед Nesso без регистрационных знаков, водитель которого ехал без мотошлема.

С помощью громкоговорящего устройства, а также включения проблесковых маячков правоохранители потребовали остановиться, однако мотолюбитель никак не отреагировал. Стражи правопорядка начали преследование - водитель стал снижать скорость. Наряд ДПС, обогнав мопед, остановился для задержания нарушителя, однако тот продолжил движение и совершил наезд на патрульный автомобиль.

Нарушителем оказался 22-летний житель Гомельского района, который не имеет права управления. Результат освидетельствования показал наличие у него более 1,8 промилле алкоголя.

В отношении молодого человека составили семь административных протоколов, транспорт изъят и помещен на охраняемую стоянку.-0-

Фото УВД Гомельского облисполкома