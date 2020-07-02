Пьяный бесправник протаранил машину департамента охраны в Бобруйске

2 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске пьяный бесправник протаранил машину департамента охраны. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
"Сегодня ночью в Бобруйске наряд местного отдела охраны заметил, как Subaru Forester двигался по тротуару. На неоднократные требования остановиться водитель не реагировал и попытался скрыться, - сообщила пресс-секретарь МВД. - Во время движения скорость автомобиля достигала 120 км/ч - была реальная угроза жизни и здоровью других участников движения. Для остановки машины привлекли дополнительные группы задержания".
В итоге милицейский Geely перекрыл дорогу, однако нарушителя это не остановило - произошло лобовое столкновение. В аварии никто не пострадал.
"Выяснилось, что 39-летний водитель был пьян. На медосвидетельствовании у него выявлено 2 промилле алкоголя, - рассказала Ольга Чемоданова. - У бобруйчанина нет права управления транспортным средством. В отношении него составили административные протоколы за нарушение ПДД, в том числе за бесправное вождение в не трезвом виде.-0-