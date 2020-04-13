Пьяный бесправник скрылся с места ДТП в Октябрьском районе

13 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Октябрьском районе бесправник скрылся с места ДТП, оставив пострадавшую пассажирку, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

Поздним вечером 12 апреля 29-летний водитель "Шкоды" на дороге Ржанов - Альбинск не справился с управлением и съехал в кювет. В ДТП пострадала 47-летняя пассажирка. С травмами ее доставили в больницу.

Водитель оставил место происшествия и скрылся, но вскоре сотрудники Октябрьского РОВД задержали его. По предварительной информации, мужчина был пьян.-0-