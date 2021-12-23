Пьяный бесправник спровоцировал аварию на МКАД

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяный бесправник спровоцировал ДТП на МКАД, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Накануне вечером 49-летний мужчина на автомобиле "Фольксваген" двигался по МКАД со стороны ул.Тимирязева в направлении ул.Притыцкого. В результате несоблюдения дистанции он столкнулся с автомобилем "Тойота", который ехал впереди. От удара транспортные средства отбросило на разделительное ограждение. "Фольксваген", продолжив движение, оказался в кювете.

В результате водитель "Фольксвагена" получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. Установлено, что он уже неоднократно лишался права управления транспортными средствами за езду в нетрезвом виде. И в этот раз в момент происшествия находился в состоянии опьянения. Результат освидетельствования - 2 промилле алкоголя в организме нарушителя.

На данный момент сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска по факту инцидента проводят дополнительную проверку.

Госавтоинспекция напоминает водителям о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения, а также не имея права управления.-0-