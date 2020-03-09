Пьяный бесправник столкнулся с попутной машиной под Островцом

9 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Островцом пьяный бесправник устроил аварию, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Вечером 8 марта автомобиль "Протон" столкнулся с двигавшейся в попутном направлении легковушкой. Находившийся за рулем первого авто 38-летний мужчина был пьян. Кроме того, у него не было водительского удостоверения. В аварии пассажир "Протона" получил травмы, его госпитализировали.

Причины и иные обстоятельства ДТП будут установлены при проверке.-0-