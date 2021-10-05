Пьяный бесправник устроил ДТП под Гродно

5 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пьяный бесправник пострадал в аварии под Гродно. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Серьезная авария произошла сегодня на трассе вблизи агрогородка Путришки в пригороде областного центра. "Ровер" под управлением 31-летнего мужчины двигался в сторону Гродно. В какой-то момент водитель не справился с управлением. Автомобиль съехал кювет и перевернулся. Водителя с переломом бедра и ушибом плеча госпитализировали.

"Прибывшие на место сотрудники ГАИ выявили у мужчины явные признаки алкогольного опьянения. Кроме того, выяснилось, что водительских прав у него не было", - рассказали в ГАИ.

По факту произошедшего проводится проверка.-0-