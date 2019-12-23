Пьяный бесправник в Барановичах протаранил столб

23 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пьяный бесправник врезался в столб в Барановичах. Водитель отделался испугом, его автомобиль восстановлению не подлежит, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 22 декабря примерно в 22.45. По предварительной информации, за рулем автомобиля "Рено Лагуна" находился местный житель 1993 года рождения. Он выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и напротив одного из домов на улице Вильчковского врезался в столб.

Выяснилось, что мужчина сел за руль пьяным - почти 1,5 промилле алкоголя в парах выдыхаемого воздуха. Кроме того, он никогда не имел прав на управление транспортными средствами. В отношении него составлено два административных материала - по ч.1 ст.18.16 (управление транспортом в состоянии опьянения) и ч.1 ст.18.19 (вождение без прав) КоАП.

В Брестской области с начала года сотрудники ГАИ задержали более 2,4 тыс. нетрезвых водителей, а также почти 7 тыс. бесправников. "Особенно в преддверии праздников обращаем внимание водителей: алкоголь и руль несовместимы. В этом вопросе позиция правоохранителей принципиальная. За пьяное вождение грозит штраф в размере до 100 базовых величин и лишение прав", - отметила Наталья Сахарчук.-0-