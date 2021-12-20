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20 декабря 2021, 09:45

Пьяный бесправник в Минске сбил двух женщин на угнанном авто: расследование завершено

Фото СК
Фото СК

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о резонансном дорожно-транспортном происшествии. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации и связи с общественностью СК.

Вечером 10 июля этого года на пр.Пушкина, на оживленном переходе, произошло смертельное ДТП. Серый автомобиль Renault Megan Scenic на высокой скорости сбил двух женщин, переходивших дорогу на зеленый свет. Одну из них он протянул на крыше автомобиля и скрылся с места аварии. В результате ДТП 59-летняя минчанка от полученных телесных повреждений скончалась на месте, а вторая - 42-летняя пострадавшая - с тяжелыми травмами, в том числе позвоночника, была госпитализирована, медики боролись за ее жизнь.

На место незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа. Сотрудниками ГАИ был объявлен план "Перехват" с ориентировкой на указанный автомобиль. Уже через несколько минут водитель Renault был задержан милицией на ул.Пономаренко.

Им оказался безработный 32-летний житель Минска, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Следственно-оперативной группой был проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, допрошены свидетели происшествия. Водителю автомобиля следователи предъявили обвинение и применили к нему меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе расследования уголовного дела следователи полностью восстановили события того дня, механизм произошедшего ДТП. Отдельное внимание было уделено личности виновника аварии.

Установлено, что 32-летний житель Минска в этот день сначала угнал автомобиль. Он свободно забрал ключи от Renault Megan Scenic, который принадлежал сожительнице его отца, и разъезжал на нем по Минску вплоть до непосредственного задержания. Водительского удостоверения на право управления транспортным средством никогда не имел.

Около 18.00 обвиняемый употребил спиртное, но несмотря на это, продолжил поездки на указанном автомобиле по городу в состоянии алкогольного опьянения. Эти обстоятельства подтверждаются и проведенными исследованиями. На момент освидетельствования концентрация алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе составила 1,44 промилле.

Вечером около 22.35 обвиняемый ехал по пр.Пушкина, от ул.Одоевского в направлении ул.Притыцкого. Вследствие нахождения в состоянии алкогольного опьянения, когда водитель приближался к регулируемому светофором пешеходному переходу, расположенному вблизи дома №30 на пр.Пушкина и обозначенному соответствующими дорожными знаками, он не мог в полной мере воспринимать, должным образом оценивать и адекватно реагировать на складывающуюся дорожную обстановку и ее изменения. Мужчина не увидел смену сигнала светофора на красный, не остановился перед стоп-линией, выехал на указанный пешеходный переход и совершил наезд на пешеходов. Несмотря на то что мужчина мог оказать помощь пострадавшим и вызвать скорую, он этого не сделал и попытался скрыться с места ДТП.

В ходе проведения следственного эксперимента следователи пришли к выводу, что скорость движения автомобиля Renault Megan Scenic в момент наезда составила 81 км/ч.

Из полученных материалов следует, что виновник ДТП провел на свободе меньше года. Мужчина освободился из мест лишения свободы только в сентябре 2020 года, где провел 13 лет за убийство.

Действия водителя квалифицированы по следующим статьям: ч.1 ст.214 (угон), ч.4 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого телесного повреждения, то есть преступление), ч.3 ст.159 (заведомое оставление в опасности, совершенное лицом, которое само по неосторожности поставило потерпевшего в опасное для жизни и здоровья состояние) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Обвиняемый находится под стражей. Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-

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