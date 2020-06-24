Пьяный, без шлема и прав: в Гродно на мотоциклиста составили 4 протокола

24 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно на мотоциклиста за несколько серьезных нарушений составили 4 протокола. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Поздним вечером 20 июня на улице Богушевича в Гродно сотрудники ГАИ обратили внимание на мотоцикл без номеров. Управлявший им мужчина был без шлема.

"Мотоцикл остановили. У водителя наблюдались признаки алкогольного опьянения. Это подтвердило медосвидетельствование, выявившее 2,6 промилле алкоголя", - рассказали в ГАИ. Водитель пояснил, что на протяжении дня употреблял спиртное. Потом решил поехать на недавно приобретенном мотоцикле.

Мотоциклист оказался еще и бесправником. Срок действия его водительского удостоверения истек в 2016 году. На нарушителя составили 4 протокола.-0-