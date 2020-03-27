Пьяный борисовчанин ударил рюмкой официанта кафе

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обед в одном из борисовских кафе закончился для 39-летнего местного жителя уголовным делом - на глазах несовершеннолетней дочери он ударил официанта стеклянной рюмкой, сообщили БЕЛТА в МВД.

Происшествие произошло 23 марта около 13.00, когда мужчина с девочкой зашли перекусить в кафе. Вместе с едой посетитель заказал для себя спиртное. Оплачивая счет, борисовчанин внезапно взял со стола рюмку и несколько раз ударил ей официанта. Тому удалось увернуться и убежать. Вдогонку дебошир бросил в него тару. После этого посетитель покинул заведение, а персонал вызвал милицию.

"Мы изучили записи с камер видеонаблюдения и проверили школы, расположенные недалеко от кафе. Установив личность дочери подозреваемого, в последующем удалось выйти и на него самого", - рассказали в Борисовском РУВД. Мужчина раскаялся в содеянном и пояснил, что причиной всему стал алкоголь. В состоянии опьянения ему показалось, что официант во время обслуживания вел себя грубо.

Действиям борисовчанина следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело по факту особо злостного хулиганства.-0-