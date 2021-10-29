Пьяный борисовчанин угрожал жене гранатой

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове пьяный муж угрожал жене гранатой, возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

Инцидент произошел 25 октября около полуночи в одном из частных домов по улице Максима Горького. Тем вечером семейная чета распивала спиртные напитки. В какой-то момент между парой произошел конфликт: мужчина вышел из дома на улицу, а вернулся уже с гранатой в руке.

На почве ревности 40-летний житель Борисова угрожал своей супруге взорвать гранату. "Не остановило его даже то, что дома находились несовершеннолетние дети. Фигурант сел за кухонный стол напротив супруги и положил на стол предохранительное кольцо, зажав РГД в руке. Испуганная женщина позвонила своему знакомому, тот сообщил о случившемся в милицию", - рассказали в УВД.

На место происшествия незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа. Правоохранители обезопасили членов семьи, а после задержали правонарушителя. Позднее сотрудники милиции на приусадебном участке подозреваемого в земле обнаружили еще одну гранату и патроны.

Прокуратура Борисовского района возбудила уголовное дело по факту угрозы убийством по статье 186 УК. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

В настоящий момент правоохранители устанавливают, откуда у мужчины такой арсенал.-0-