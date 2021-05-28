Пьяный брестчанин в ответ на замечание ударил инспектора ГАИ

28 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пьяный житель Бреста напал на сотрудника Госавтоинспекции. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Инцидент случился в Малоритском районе. Очевидцы позвонили в милицию и рассказали, что по деревне Сушитница едет Audi, за рулем которой пьяный водитель. Экипаж ГАИ остановил машину, а сидевших в салоне жителей Брестской области отвезли на медосвидетельствование.

"Когда водитель общался с врачами, его 42-летний знакомый из областного центра начал вести себя вызывающе. На замечание милиционера ответил ему ударом в лицо. В итоге горожанина задержали", - рассказала Ольга Чемоданова.

Следователи возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел. Ранее фигурант привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.-0-