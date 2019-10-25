Пьяный гомельчанин при появлении милиции имитировал приступ эпилепсии

25 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле пьяный 65-летний житель областного центра имитировал приступ эпилепсии и ударил фельдшера, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Инцидент случился вечером 23 октября. Прохожие на улице Фрунзе обратили внимание на неадекватное поведение пожилого мужчины, который громко матерился, метался из стороны в сторону и попытался повредить стоявшие автомобили. На дебошира вызвали милицию.

Гомельчанин понял, что его хотят доставить в РОВД для разбирательства, и сымитировал приступ эпилепсии. Правоохранителям пришлось вызвать медиков. "В машине скорой помощи горожанин не успокоился. Во время осмотра он кулаком ударил фельдшера по лицу. Сопровождавший милиционер пресек избиение и доставил пациента в райотдел", - рассказал подробности первый заместитель начальника Центрального РОВД Гомеля Александр Малишевский.

В камере ИВС мужчина, отрезвев, рассказал, что попросил вызвать скорую помощь в надежде избежать ответственности. Он раскаялся в содеянном, объяснил, что такое поведение спровоцировал алкоголь, выпитый в чрезмерном количестве.

Возбуждено уголовное дело за хулиганство. Задержанный ранее не привлекался ни к административной, ни к уголовной ответственности.-0-