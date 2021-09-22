Пьяный гомельчанин разбил стекло патрульного авто по пути на медосвидетельствование

22 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Пьяный гомельчанин разбил стекло милицейского автомобиля, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.
Наряд патрульно-постовой службы милиции задержал в Гомеле 33-летнего рабочего одного из городских предприятий вечером 17 сентября. Мужчина был нетрезв.
"Чтобы установить степень алкогольного опьянения, правоохранители решили доставить горожанина на служебном автомобиле в наркодиспансер. Нарушитель повел себя неадекватно, стал выражаться грубой нецензурной бранью в адрес патрульных. Когда машина практически подъехала к диспансеру, гомельчанин несколько раз ударил ногой по заднему боковому стеклу и разбил его. Дебошира пришлось усмирять и силой вести на освидетельствование. Медицинская экспертиза показала 2,1 промилле алкоголя в парах выдыхаемого воздуха", - рассказали в УВД.
Возбуждено уголовное дело за хулиганство. Ранее не судимый фигурант задержан.-0-