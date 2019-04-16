Пьяный гродненец угрожал взорвать себя, требуя самолет и $2 млн

16 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно в милицию позвонил мужчина и начал угрожать взорвать себя, если не выполнят его требования, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Звонок в службу 102 поступил поздним вечером 15 апреля. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, звонил с мобильного телефона. Он потребовал самолет и $2млн. В случае невыполнения требований звонивший грозил взорвать себя. Находился он в одной из квартир жилого района Фолюш.

"Как только было установлено его местонахождение, по адресу направились сотрудники милиции. Никаких взрывных устройств в квартире обнаружено не было, а на звонок подтолкнул употребленный гражданином алкоголь. Действиям мужчины 1978 года рождения дается правовая оценка", - рассказали в пресс-службе.

Ежедневно на линию 102 в Гродно поступает около 200 звонков. В большинстве случаев это сообщения о преступлениях и правонарушениях, просьбы о помощи. Однако находятся и такие, кто считает вправе позвонить на линию из хулиганских или других побуждений. Ответственность за подобные проступки достаточно серьезная.-0-