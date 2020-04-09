Пьяный хулиган устроил стрельбу из пневматики во дворе многоэтажки в Ляховичах

9 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ляховичах молодой человек развлекался стрельбой из пневматического пистолета во дворе многоэтажного жилого дома, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В дежурную часть РОВД обратился горожанин и сообщил о том, что ночью в окно его квартиры стреляли. Странный звук в виде хлопка услышал его сын. Утром, осмотрев оконную конструкцию, хозяин обнаружил в ней круглое отверстие.

Фото УВД Брестского облисполкома

Вскоре в милицию поступил звонок от жителя того же двора, у которого неизвестный повредил машину. На лобовом стекле припаркованного автомобиля мужчина обнаружил семь круглых отверстий, напоминающих следы от стрельбы.

Сотрудники уголовного розыска установили предполагаемое место, откуда могли быть произведены выстрелы. В доме напротив правоохранители задержали 21-летнего жителя Ляховичского района, у которого изъяли газобаллонный пистолет. Как оказалось, неработающий ранее судимый сельчанин приехал в райцентр в гости к знакомому. Друзья устроили застолье, после которого парень вышел на балкон и открыл прицельную стрельбу.

По данному факту возбуждено уголовное дело.-0-