Пьяный хулиган в Бресте повредил три автомобиля

3 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте пьяный 39-летний мужчина повредил три автомобиля, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Инцидент произошел глубокой ночью - жильцов разбудили доносящиеся с улицы громкие звуки. Около 2.00 в Московский РОВД Бреста обратились трое автовладельцев. Они рассказали, что неизвестный руками и ногами наносит удары по их машинам, припаркованным во дворе многоэтажного дома. На место вызова немедленно выехали правоохранители.

"К прибытию сотрудников мужчина лежал на земле недалеко от разбитых автомобилей и не подавал признаков жизни. Опасаясь за него, правоохранители вызвали медиков, которые доставили пациента в учреждение здравоохранения", - рассказали в УВД. Проснувшись через несколько часов, брестчанин не смог пояснить милиционерам, зачем он разбил стекла на автомобилях "Ситроен" и "Ниссан", а также сломал щетки стеклоочистителя и декоративную антенну "Пежо".

Брестский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил в отношении мужчины уголовное дело по ч.1 ст.339 УК (хулиганство).-0-