Пьяный хулиган в Сморгони повредил три автомобиля

25 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пьяный хулиган в Сморгони повредил секцию забора и три автомобиля. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Ночью 24 марта в оперативно-дежурную службу Сморгонского РОВД поступило сообщение, что на одной из охраняемых стоянок в городе находится пьяный молодой человек. Прибывшие на место правоохранители задержали 23-летнего местного жителя. Утром выяснилось, что ночью он повредил секцию забора и разбил зеркало в грузовике.

Правоохранители стали обходить близлежащие дома и обнаружили еще две поврежденные легковушки: у одной из них было разбито стекло водительской двери, у второй - пассажирской. Транспортные средства стояли без нарушения правил дорожного движения.

"На момент задержания в выдыхаемом воздухе у подозреваемого было зафиксировано без малого 2 промилле алкоголя. Подозреваемый не смог пояснить правоохранителям, по какой причине он разбил автомобили", - рассказали в милиции.

Ранее к уголовной ответственности молодой человек не привлекался. Его поведению дается правовая оценка.-0-