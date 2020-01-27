Пьяный и без фликера: под Гродно легковушка сбила пешехода

27 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На пригородной дороге в Гродненском районе легковушка сбила пешехода. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла вечером 26 января на автодороге Гродно - Заречанка. "Ауди" под управлением 19-летнего водителя сбила пешехода. Мужчина шел навстречу автомобилю по проезжей части.
"Пешеход был нетрезв. Кроме того, он не был обозначен световозвращающими элементами", - отметили в ГАИ. Пострадавшего с серьезными травмами госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.
В управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома сообщили, что из-за участившихся в последнее время случаев наездов на пешеходов в регионе с 27 января до 31 марта усилен контроль за дорожным движением вблизи переходов, а также на аварийно-опасных участках дорог.-0-