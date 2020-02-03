Пьяный минчанин на каршеринговом автомобиле въехал в осветительную мачту

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водитель на каршеринговом автомобиле въехал в осветительную мачту. Об этом БЕЛТА сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД Татьяна Сподабаева.

ДТП произошло ночью 2 февраля на улице Ваупшасова. По предварительной информации, 27-летний минчанин, управляя "Фольксваген Поло", двигался по улице Ваупшасова со стороны улицы Долгобродской в направлении улицы Радиальной и совершил наезд на автомобиль "Хонда", который был припаркован у края проезжей части. От удара "Хонду" вынесло за пределы проезжей части, а "Фольксваген", продолжив движение, наехал на бордюрный камень и угодил в фонарный столб. Водитель не пострадал: в автомобиле сработали подушки безопасности. Оба автомобиля получили серьезные механические повреждения.

Прибыв на место аварии, сотрудники ГАИ обнаружили, что молодой человек находится в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование в выдыхаемом воздухе нарушителя выявило 1,8 промилле алкоголя. Сам же минчанин пояснил, что перед поездкой выпил около двух литров пива.

В отношении водителя "Фольксвагена" составлено три административных протокола. Кроме внушительного штрафа виновника аварии ожидают финансовые претензии со стороны каршеринговой компании.-0-