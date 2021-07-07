7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяный минчанин отказался предъявлять документы и напал на сотрудника милиции. Возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел 6 июля около 6.00. "Участковый инспектор милиции Советского РУВД столицы выбыл по адресу для опроса жильцов квартиры, которые были участниками драки. Прибыв по месту, правоохранитель увидел выходившего из квартиры мужчину, у которого попросил документ, удостоверяющий личность. В ответ мужчина стал оскорблять милиционера и толкать. При попытке задержать неизвестного, последний ударил сотрудника милиции несколько раз кулаком в область туловища, сорвал погон и скрылся. В кратчайшие сроки нападавшего задержали. Им оказался 30-летний неработающий минчанин, неоднократно судимый за имущественные преступления, а также имеющий множество административных протоколов за распитие алкогольных напитков и мелкое хищение", - рассказали в ГУВД.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел.

Правоохранители напоминают, что сотрудники милиции при исполнении служебных обязанностей являются представителями власти и находятся под особой защитой государства. "Законные требования сотрудника ОВД обязательны для исполнения должностными лицами и другими гражданами. Невыполнение законных требований сотрудника ОВД, посягательство либо угроза посягательства на жизнь, здоровье, честь, достоинство, имущество сотрудника органов внутренних дел, а также совершение указанных действий в отношении его близких в связи с исполнением сотрудником ОВД служебных обязанностей влекут ответственность, предусмотренную законодательными актами Республики Беларусь", - добавили в ГУВД.-0-