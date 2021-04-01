Пьяный минчанин повредил четыре иномарки

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела уголовного розыска Фрунзенского РУВД Минска задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения повредил четыре иномарки. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел 26 марта. На линию 102 обратилась минчанка: неизвестный повредил ее Renault Logan, припаркованный у проезжей части вблизи дома по ул.Горецкого. Несколькими минутами позже в милицию поступил еще один звонок, но уже от водителя такси, который сообщил, что неизвестный беспричинно наносит удары ногами по припаркованным автомобилям.

На сообщения незамедлительно выбыли правоохранители, которые задержали дебошира и доставили в районное управление для разбирательств.

Как оказалось, несколькими часами ранее 20-летний минчанин распивал со своими товарищами алкоголь, а возвращаясь домой, из хулиганских побуждений повредил водительские двери и боковые зеркала заднего вида в двух иномарках Renault Logan, а также в Opel Astra и Volkswagen Golf.

У нарушителя концентрация паров выдыхаемого этилового спирта составила 1,7 промилле.

Пояснить мотив поступков задержанный не смог. Теперь ему предстоит возместить ущерб на сумму более Br1,5 тыс. Известно, что мужчина ранее привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

Материалы проверки переданы во Фрунзенский (Минска) РОСК.-0-