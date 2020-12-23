Пьяный минчанин проколол колеса в машине соседа

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела уголовного розыска Первомайского РУВД Минска задержали мужчину, который проколол колеса в автомобиле соседа. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома

"К правоохранителям обратился гражданин, который сообщил, что неизвестный повредил колеса в его машине. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники задержали 26-летнего неработающего мужчину. Минчанин рассказал, что, употребив спиртные напитки, ему не понравилось, как паркуется сосед. Взяв шило, он направился во двор своего дома и повредил два колеса в машине потерпевшего, а затем скрылся", - рассказали в ГУВД.

Известно, что ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.

Материалы проверки переданы в Первомайский (Минска) РОСК, где действиям минчанина дана правовая оценка.-0-