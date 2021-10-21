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21 октября 2021, 17:52

Пьяный минчанин ранил ножом пенсионера: расследование завершено

Фото из архива
Фото из архива

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Советский (Минска) районный отдел Следственного комитета завершил расследование дела о покушении на убийство пенсионера. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации и связи с общественностью УСК по городу Минску.

Поздно вечером 11 апреля пьяный 30-летний минчанин около дома на улице Платонова в Минске беспричинно ударил ножом в область лица и шеи 74-летнего мужчину. Получив удар, потерпевший повалил нападавшего на землю и выбил нож. Фигурант скрылся с места происшествия, а пострадавший, забрав орудие преступления, вышел на освещаемую часть улицы и обратился к прохожим, которые вызвали милицию и скорую помощь.

Милиционеры задержали подозреваемого.

Обвиняемый с потерпевшим ранее никогда не встречались и конфликта, который мог побудить к агрессии, между ними не происходило. По версии следствия, минчанин стремился продемонстрировать свое превосходство, вседозволенность и неоправданную агрессию. При этом установлено: обвиняемый осознавал опасность своих действий и желал смерти пенсионера, но не смог довести умысел до конца по не зависевшим от него обстоятельствам.

Следователи допросили обвиняемого, потерпевшего и свидетелей, осмотрели место происшествия, предметы, документы, провели обыски по месту жительства. К материалам уголовного дела приобщены записи камер видеонаблюдения, заключения экспертных исследований специалистов ГКСЭ. Как выяснилось, обвиняемый ранее не судим и нигде не работает.

По заключению экспертов, рубцы, образовавшиеся у потерпевшего на месте ран, неизгладимые и относятся к категории тяжких телесных повреждений.

Действия нападавшего квалифицированы по ч.1 ст.14 п.2 и п.13 ч.1 ст.139 УК (покушение на убийство заведомо престарелого лица из хулиганских побуждений). Он заключен под стражу.

Дело передано прокурору для направления в суд.-0-

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