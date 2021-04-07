Пьяный минчанин совершил ДТП во дворе дома и скрылся

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяный минчанин скрылся с места ДТП, отказался от освидетельствования и сопротивлялся медперсоналу. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Днем 6 апреля во дворе дома №28 по улице Якубова 32-летний мужчина вместе со своей знакомой в салоне автомобиля "Хонда" распивал спиртные напитки. В какой-то момент ему позвонила жена, чтобы тот съездил в магазин за смесью для ребенка. Молодой отец откликнулся на просьбу, однако далеко уехать не смог. Двигаясь по двору, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в ограждение, едва не сбив двух пожилых женщин. С места ДТП нарушитель скрылся. Его знакомая позвонила в милицию и сообщила о произошедшем", - рассказали в ГАИ.

Прибывшие на место сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД Минска установили виновника аварии. Было заметно, что молодой человек пьян, однако от прохождения освидетельствования отказался и оказал сопротивление сотрудникам в больнице.

На данный момент в отношении нарушителя составлено несколько протоколов, в том числе за совершение ДТП, отказ от прохождения в установленном порядке проверки на предмет алкогольного опьянения, неповиновение законному требованию должностного лица государственного органа при исполнении им служебных полномочий.-0-