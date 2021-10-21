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21 октября 2021, 11:56

Пьяный минчанин угнал машину такси

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяный минчанин угнал машину такси и стал фигурантом уголовного дела, сообщили БЕЛТА в МВД.

На линию 102 обратился гражданин, который сообщил о том, что задержал пьяного водителя. Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции установили, что за рулем машины находится 22-летний неработающий минчанин.

"Установлено, что молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил поехать домой на такси. Водителя он предупредил, что наличных денег у него нет, однако есть на банковской карте и что заправит машину в счет оплаты за поездку. Приехав на заправку, водитель вышел оплачивать бензин, опрометчиво оставив ключи от автомобиля в замке зажигания. В этот момент пассажир перелез на водительское сиденье и уехал. Однако далеко отъехать не смог, так как проезжавший мимо неравнодушный гражданин заподозрил неладное и задержал минчанина", - рассказали в МВД.

Освидетельствование правонарушителя показало в его крови 2,27 промилле алкоголя. Мотив своего поступка он пояснить так и не смог.

Молодой человек никогда не имел права управления транспортным средством, ранее привлекался к административной ответственности за нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий.

В отношении минчанина следователями возбуждено уголовное дело за угон.-0-

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