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28 марта 2020, 15:29

Пьяный минчанин угнал оставленное возле магазина авто

Фото Следственного комитета
Фото Следственного комитета

28 марта, Минск/Корр. БЕЛТА/. Минчанин угнал "Фольксваген", оставленный возле одного из столичных магазинов. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Уточняется, что мужчина подошел к автомобилю и, угрожая ножом, потребовал от пассажира "Фольксвагена" пересесть на переднее сиденье. Воспользовавшись возможностью, тот покинул салон машины. Мужчина завел авто оставленным ключом и поехал по городу.

Водитель в момент угона был в магазине. Узнав о случившемся, он обратился в правоохранительные органы. В кратчайшие сроки местонахождение автомобиля было установлено. Злоумышленника задержали, им оказался 35-летний минчанин. Как выяснилось, в момент преступления он был пьян.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.214 УК.-0-

Фото Следственного комитета

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