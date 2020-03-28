Пьяный минчанин угнал оставленное возле магазина авто

28 марта, Минск/Корр. БЕЛТА/. Минчанин угнал "Фольксваген", оставленный возле одного из столичных магазинов. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Уточняется, что мужчина подошел к автомобилю и, угрожая ножом, потребовал от пассажира "Фольксвагена" пересесть на переднее сиденье. Воспользовавшись возможностью, тот покинул салон машины. Мужчина завел авто оставленным ключом и поехал по городу.

Водитель в момент угона был в магазине. Узнав о случившемся, он обратился в правоохранительные органы. В кратчайшие сроки местонахождение автомобиля было установлено. Злоумышленника задержали, им оказался 35-летний минчанин. Как выяснилось, в момент преступления он был пьян.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.214 УК.-0-

Фото Следственного комитета