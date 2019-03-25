Пьяный мотоциклист-бесправник и его пассажир пострадали в ДТП с легковушкой в Узденском районе

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяный мотоциклист-бесправник и его пассажир пострадали в столкновении с легковушкой в Узденском районе, сообщил БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

Авария произошла 23 марта около 20.10 на 34-м км автодороги Минск-Микашевичи вблизи деревни Озеро. Мотоциклом Yamaha XJ 900 управлял 28-летний житель Пуховичского района. "Он был нетрезв и не имел права на управление транспортным средством. Мужчина неправильно выбрал скорость и в результате столкнулся с ехавшим в попутном направлении Mercedes-Benz, за рулем которого был 35-летний минчанин, - рассказал Сергей Чеботарев. - Мотоциклист в результате ДТП получил травмы и был доставлен в больницу. Его пассажир ехал без шлема и также получил телесные повреждения, но не госпитализировался".

Госавтоинспекция напоминает, что управление без прав - административное правонарушение. Согласно ст. 18.19 КоАП, это влечет штраф от 5 до 20 базовых величин (1 БВ - Br25,5). За аналогичное правонарушение, совершенное в течение года, - штраф от 20 до 50 базовых либо административный арест сроком до 15 суток.-0-

Фото УГАИ УВД Минского облисполкома